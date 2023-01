Yannick BOUCHER

J’ai choisi cette branche d’activité en raison de mon intérêt pour les métiers de la sécurité qui ont des similitudes avec mon ancien métier dans l’armée de terre.

Disposant de bonnes qualités relationnelles, attentif et réactif, je pense avoir les qualités inhérentes au métier d'agent de sécurité. Je possède un grand sens des responsabilités et je suis de nature sérieuse et volontaire





Mes compétences :

 Préparer, contrôler le matériel et les équipemen

 appliquer les consignes de sécurité et de protec

 Identifier les menaces et les objectifs et déter

 aisance dans les contacts avec le public

 Sens de l'observation, et sang-froid