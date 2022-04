Je viens de finir mon master en Finances, Contrôle et Pilotage à Rouen Business School et je suis disponible immédiatement.



J'ai un grand intérêt pour le contrôle de gestion, l'analyse financière, la gestion de patrimoine, le conseil en management, et cela particulièrement dans les secteurs bancaire et du consulting.



J'ai effectué mon stage de fin d'études à la BNP Paribas Real Estate. En tant que chargé de communication financière, Investement Management, j'ai contribué à l’élaboration des rapports de gestion et du contrôle des informations financières reçues de la comptabilité, de l'Asset management et du services clients. Avoir côtoyé ces directions m'a donné un grand intérêt au contrôle de gestion, à l'analyse financière, à l'analyse de données pour la bonne orientation des stratégies à prendre et la bonne gestion du portefeuille clients.



Je suis actuellement à la recherche active d'opportunités en Contrôle de Gestion, Finances, Gestion d'actifs, Pilotage.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Modélisation

Gestion budgétaire

Budget et Controlling

Business Intelligence

Gestion du risque

Évaluation d'entreprise

Visual Basic

Analyse financière

Reporting financier

Analyse de données

Gestion de projet

Adobe Photoshop