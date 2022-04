Clotilde HOUSSINOT

Je suis aujourd'hui entrepreneuse puisque porteuse de projet Biocoop. Je suis en pleine création de magasin de produits biologiques, en SCOP.



Diplômée d'un master à l’école supérieure de commerce Neoma Business School (ESC Rouen), j'ai occupé un poste de chargée de projets dans une agence de conseil en marketing et communication, Quatre Vents.



J'ai effectué mon stage de fin d'études à la Direction Marketing France du Club Méditerranée en tant qu'assistante chef de projets pub, media et partenariats France.



Mais je suis maintenant surtout animée par le domaine de l'environnement, le développement de l'agriculture biologique et l'expérience de l'entrepreneuriat.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Publicité

Art

Conseil

Communication

International

Presse

Advertising