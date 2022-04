Amel LEKHIAR

Ambitieuse, déterminée et passionnée, j'ai décidé de créer Al.conseil à fin de proposer mes services et mon savoir faire dans le domaine de la création artistique et du coaching ( la gestion du stress).



Je suis auteur, compositeur et interprète....

Je propose des créations uniques ( Musiques, spectacles...) et des formations uniques !!!!!



Et viens de sortir un premier single " Je suis, Tu es " en vente sur le net...



http://www.deezer.com/artist/8888066



Je vous invite à me contacter ......