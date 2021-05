Yannick TETTINI

Le Groupe CAP est votre partenaire en matière de gestion du poste clients depuis plus de 20 ans.



Il est composé de trois entités :

- Abjuris

- Cap Recouvrement

- ReneToutlemonde



Le groupe CAP est présent sur l'intégralité de la chaîne de valeur liée au poste clients des entreprises.



Nos métiers s'articulent autour :

- de l'audit du poste clients et des process de commercialisation

- de la formation liée au poste clients

- du conseil juridique liés au poste clients

- de la gestion du poste clients en marque blanche ou en marque propre

- du recouvrement amiable

- du recouvrement contentieux & judiciaire

- de la visite domiciliaire



Situé en plein cœur économique de Lille, le Groupe CAP travaille pour des clients basés dans toute la France et intervient sur des dossiers nationaux comme internationaux.



Évoluant dans un secteur où la confiance et la confidentialité jouent un rôle prépondérant, le Groupe CAP se différencie avant tout par des valeurs déontologiques fortes et une véritable transparence.







