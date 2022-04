Amel MGHEZZI

• Reporting mensuel

• Rapprochement Comptabilité-Gestion.

• Remontée des informations et consolidation d’exploitation et élaboration de solutions correctives.

• Etudes régulières de la rentabilité des différentes sociétés.

• Budget annuel (élaboration de l’activité et du CA avec le commercial, détermination des effectifs et calcul de la masse salariale, évaluation des charges autres) .

• Suivi des investissements



Mes compétences :

Contrôle de gestion