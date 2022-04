Amel SAMER

Management et conduite de projets - MOA :



- Pilotage et suivi de projet : proposition et étude des besoins, cadrage et mise en place, animation des comités de projet, suivi du planning et des budgets.

- Rédaction de livrables : notes de cadrage, cahiers des charges, analyses détaillées, spécifications fonctionnelles, retro-documentation.

- Recette : cahiers de recette, assistance à la mise en production, rédaction de manuels utilisateurs, formations et accompagnement des utilisateurs

- Définition de nouvelles procédures d’organisation

- Audit et cartographie de l’existant.

- Change management (conduite du changement) notamment dans des contextes de fusion (3 expériences confirmées)

- Coordination d’équipes (IT, Métiers, prestataires de services, Off-shore)



Mes compétences :

Conseil

CRM

Maîtrise d'ouvrage

Business Analyst

organisation

Conduite du changement

gestion de projet

MOA