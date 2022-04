Amel TAHIR

Attachée de recherche clinique à l’URC de Saint Louis en poste depuis 2009, j'ai pu acquérir de solides connaissances et des méthodes adaptées dans le recueille des données. J'ai pu mettre en valeur mes capacités dans différentes phases de développement d’une étude interventionnelle et observationnelle. De formation initiale en affaires réglementaires des produits de santé, j’ai appris à préparer les dossiers de soumissions et d’amendement auprès des hautes autorités de santé. Aujourd'hui spécialisée dans la gestion d'études cliniques, je suis à la recherche d’un poste de responsabilité ouverte à toute proposition en rapport avec mes qualités et mes connaissances.



