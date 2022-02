Amélie DE GENNARO

Depuis décembre 2003, j'ai ainsi intégré plusieurs équipes projets. Au cours de ces missions, j'ai acquis une sérieuse expérience dans le domaine de l'informatique. Ces projets m'ont permis également d'avoir un contact régulier avec les clients pour identifier leurs besoins et leurs apporter les meilleures ressources et solutions.



Toutes ces missions m'ont conduite à prendre des initiatives et des décisions de manière autonome pour atteindre les objectifs fixés. J'ai également mis en ouvre mes compétences techniques et organisationnelles ainsi que relationnelles et me suis spécialisée dans les nouvelles technologies.



Sérieuse et motivée, je met à profit mon expérience et j'ai à coeur d'évoluer dans un environnement dynamique et de m'impliquer dans les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

JavaScript