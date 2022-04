Amélie GUIGUENO

Après une formation d'ingénieure hydraulicienne à l'Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg, j'ai réalisé un double diplôme à l'Ecole des Mines de Nancy, pour me spécialiser en Gestion des Déchets.



Je suis maintenant en poste dans une collectivité territoriale pour m'occuper de la gestion des déchets sur huit communes de l'agglomération.



Mes compétences :

Visual Basic

Python Programming

Autocad

Traitement des eaux

Déchets Industriels

Déchets

Environnement

Eau et assainissement

Travail en équipe