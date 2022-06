Pablo DE LA RETA

J'ai réalisé un double diplôme à l'Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg. En troisième année de formation l'ingénieur (2nd year of Master's Degree) j'ai suivi un Mastère Spécialisé en Gestion, Traitement et Valorisation des déchets (Déchets Urbains).

Je suis à l'écoute d'opportunité d'emploi, pour des postes de chargé de projet en ACV ou dans des domaines de l'eau et de l'environnement (gestion et valorisation, impact sur la biodiversité, système de management et amélioration continue, responsabilité sociétale...).

Je peux aussi mettre à votre service mes compétences en traitement des eaux (d'épuration ou de consommation), en gestion des milieux aquatiques, évaluation de la qualité de l'air et de l'eau et en hydraulique urbaine.



Mes compétences :

Analyse du Cycle de Vie

Traitement des Eaux Industrielles

Traitement d'Eau Potable

Traitement, Gestion et Valorisation de Déchets

Gestion de projets