Amélie GUILLEMAUT (AHMED)

Et si vous décidiez de changer de point de vue ?



Avec AKOYAS, adoptez une vision à 360° pour découvrir l'ampleur de votre potentiel.



Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous vous donnons du temps pour analyser votre situation et vous faire évoluer vers le meilleur.



=> Recrutement

=> Bilan de compétences ou d'orientation scolaire

=> Entretiens professionnels

=> Expérience collaborateur

=> Formation

=> Accompagnement à la création d'entreprise



Pour un entretien de diagnostic gratuit ou simplement pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.