Amélie HELMIG

Restée en poste au sein de la société familliale à plein temps de février 2008 jusqu'à avril 2013, j'y ai exercé les activités suivantes, conciliant ma formation de juriste et une application directe dans le domaine du transport routier de marchandise :

- veille réglementaire sociale ;

- administration des relations sociales ;

- contrôle du respect de la législation applicable au TRM ;

- proposition d'établissement de sanctions éventuelles à l'encontre du personnel contrevenant ;

- gestion des relations individuelles et collectives du travail ;

- tentative de résolution en cas de conflit individuel ;

- préparation précontentieuse et contentieuse des dossiers auprès des avocats de la société en matière commerciale et sociale ;

- conseil et assistance aux membres de la direction ;

- veille, contrôle de l'application, proposition et rédaction éventuelle de clauses additionnelles des contrats de location et sous traitance transport ;

- gestion et suivi des dossiers assurance, de la déclaration jusqu'à leur résolution complète ;

- gestion et aide aux recouvrement des créances impayées ;

- lecture et analyse des données chronotachygraphes chauffeurs et flotte complète (données numériques et papiers) ;

- assistance au recrutement ;

- suivi des obligations employeurs ;

- établissement et ajustement des coûts de revient ;

- organistion de négociations et suivi auprès des prestataires fournisseurs de service autoroutiers et pétroliers.



En reprise d'étude secondaire en enseignement à distance via le service FOAD de l'université Toulouse 1 Capitole depuis octobre 2012, j'ai obtenu en septembre 2013 un Master 1 Droit privé, Droit de l'entreprise mention droit social, puis dans ce même cadre un Master 2 en septembre 2014 Droit et sciences du travail européen.



M'étant intéressée un temps à la profession d'Avocat, je m'étais alors inscrite à IEJ de Cergy Pontoise pour présenter le concours d'entrée au CRFPA de Pontoise en septembre 2015.



Après avoir été stagiaire à plusieurs reprises au sein de cabinet d'Avocat à la Cour, mon choix professionnel s'est orienté définitivement à ré-intégrer la société familliale.



Aujourd'hui Directrice technique de celle-ci, mon envie première est d'apporter mes compétences avec la formation de juriste en Droit social que je détiens, de la péréniser et de la développer d'avantage.



Mes compétences :

Transport

Droit