Amélie IAFRATE

Chef de projet événementiel / Chargée Marketing & communication / Travel Agent



La richesse de ma formation et expériences professionnelles me permet de développer des

compétences vastes afin de me construire une carrière professionnelle à la hauteur de mes

ambitions, pour performer dans un poste enrichissant et responsabilisant.



Prenez connaissance de mon CV ci-dessous, et n'hésitez pas à me contacter!

amelie.iafrate29@gmail.com



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Gestion de projet

Analyse stratégique

Détermination

Réactivité

Ambition