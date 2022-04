Amélie ISSAUTIER

Je souhaite développer mon réseau et offrir l'opportunité a toute personne de pouvoir me rencontrer.

Avoir une explication de nos métiers liés à l 'accompagnement et surtout d'une expertise sur la protection et le patrimoine financier grâce a un bilan sur mesure

Intervenant auprès des professionnel et des particuliers.



Vous pouvez me contacter :

amelie.issautier@axa.fr

06-68-46-51-92



Mes compétences :

Rigoureuse

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel