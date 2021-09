Amélie JACQUET

Je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice.



J'exerce à Nantes et je vous accompagne aujourd'hui à distance, principalement en visioconférence, et à votre domicile. Je vous recevrai très prochainement dans un cabinet physique pour des séances en présentiel.



Je propose des suivis psychothérapeutiques aux enfants et adolescents traversant une épreuve difficile ou une étape de vie qui les interroge ou les inquiète.



Je réalise également des bilans psychologiques pour les jeunes et les adultes. La demande peut être formulée par d'autres professionnels de santé mais elle émane le plus souvent d'une démarche personnelle ou parentale. Cette évaluation apporte un éclairage sur le fonctionnement psychologique afin d'accéder à un mieux-être.