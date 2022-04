Amélie JEAN

LIBEREZ-VOUS DE VOS CONTRAINTES ADMINISTRATIVES !



Assistante administrative indépendante,Gérante de la société A'DMIN OFFICE, je gère votre secrétariat à distance ou sur site, en proposant des prestations de services à la carte, selon vos attentes afin de vous permettre de gagner du temps et de vous consacrer pleinement à votre activité principale:



- Assistance Administrative et Commerciale, Rédactionnelle et Organisationnelle

- Transcription Audio et Secrétariat Juridique

- Montage de dossier d'appel d'offres

- Téléprospection, etc



Ce système apporte de nombreux avantages :

- Pas d'investissement de matériel

- Diminution des charges fixes

- Pas de déclarations d'embauches, ni de fomalités administratives

- Confidentialité

- Pas d'engagement de durée



Toute prestation peut-être étudiée.

www.adminoffice.fr



Mes compétences :

Téléprospection

Marchés publics