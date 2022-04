Amélie JÉGAT

Après plusieurs expériences dans la communication événementielle et le tourisme d'affaires, j'évolue aujourd'hui au sein de Scoop Tourisme d'Affaires en tant que Chef de projets.



Je travaille sur des budgets variés ; voyages de stimulation et de motivation dans le monde entier et voyages professionnels pour une clientèle principalement issue du secteur agri/agro (banques, assurances, coopératives...)



Tout au long de mon parcours professionnel j'ai acquis des compétences en gestion de projets notamment pour les aspects techniques et logistiques des voyages professionnels et des événements.



Mes compétences professionnelles : rédaction de recommandations, négociations clients et prestataires, réalisation de budgets, accompagnements terrain, suivi administratif et facturation.



Je suis amenée à travailler fréquemment avec des prestataires internationaux et je parle donc couramment anglais.



Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à me contacter.

A bientôt j'espère !



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Organisation

Tourisme

Tourisme d'affaires

Voyages

Voyages d'affaires