Anne-Laure SIMON

Passionnée depuis toujours par les langues étrangères et les voyages, je me suis logiquement orientée vers la filière touristique. Mon parcours universitaire et professionnel diversifié m'a permis d'acquérir des compétences dans des domaines tels que la communication, les relations presse, l'organisation d’évènements et de salons, l'édition et le montage de produits touristiques.



Ayant vécu dans plusieurs pays, je suis dotée d'une grande faculté d'adaptation. De nature curieuse, j'ai l'envie de progresser et d'apprendre chaque jour. La pratique des langues étrangères est un vrai plaisir pour moi et mon temps libre est consacré en priorité aux voyages. En 2013, j'ai effectué un voyage de six mois en Amérique latine qui m'a tellement plu que j'y suis restée y vivre quelques temps en tant que consultante en voyages. J'ai posé ensuite mes valises à Barcelone où j'étais responsable groupes dans une agence de voyages réceptive francophone. A présent, je propose mon expertise en direct afin de vous aider à organiser le meilleur séjour ou événement en Espagne pour vos clients!



Mes compétences :

Relations presse

Communication

Marketing

Tourisme

Réseaux sociaux

Design graphique

Adobe Photoshop

Management

Communication événementielle

Amadeus