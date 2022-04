Amélie JOUBERT

Comédienne professionnelle de formation, je suis aujourd'hui formatrice consultante en:



« PRISE DE PAROLE EN PUBLIC ET GESTION DU STRESS »

Je propose des formations pratiques et sur mesure pour améliorer votre charisme et votre aisance au quotidien. Je m'appuie pour cela sur mon expérience de la scène et sur des exercices issus de la formation des jeunes acteurs. J'interviens en entreprise et auprès des particuliers.



Mes compétences :

Gestion du stress

Développement personnel

Coaching