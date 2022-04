Amélie KARAGIC

Domaines de compétences :

• Financement aux particuliers Front to Back (Crédits Conso, Immo, Renouvelable, Regroupement de crédits)

• Conservation Titres Retail

• Pilotage de projet

• Assistance à Maîtrise d'Ouvrage



Secteur :

• Banque de détail / Assurbanque



Formation :

• Mastère Spécialisé HEC-Mines de Paris, Management des Systèmes d'Information et des Technologies(2004-2005)

• Ingénieur ESIGETEL, spécialité Systèmes et Réseaux (2003-2004)



Mes compétences :

Ressources humaines

Conduite du changement