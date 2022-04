Amélie KIRSCH

Après avoir obtenu un Bac Science et Technologie de Gestion spécialité mercatique et un DUT Techniques de Commercialisation, j'ai ressenti le besoin d'aller vers quelque chose de nouveau et d'évolutif. Passant une très grande partie de mon temps libre sur le web, j'ai décidé de lié l'agréable à l'utile !

Je suis donc étudiante à l'école #Supdeweb, où je vais pouvoir nourrir ma curiosité, acquérir de nouvelle compétence et connaissance, afin de me diriger vers le Webdesign ou le développement web.



A travers mes diverses expériences, j'ai développé mon esprit d'équipe, mon sens du relationnel et de l'écoute.







Mes compétences :

Joomla

CSS 3

HTML 5

JQuery