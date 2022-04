Je suis discrète, appliquer dans le travail et organiser dans la vie de tous les jours.



Mes compétences :

Notions sur la gestion et ressources humaines

Utilisation de Word, LibreOffice et tableau Excel

Méthode d'enquête

Complétude de dossiers carte grise

Complétude dossiers permis conduire

Accueil physique et téléphonique

Citizenship Applications