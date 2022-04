Amelie LAGRANGE

Compétences:

o Gestion et traitement de fonds documentaires, spécialisation fonds iconographiques.

o Valorisation de fonds documentaires (exposition, réalisation de produits documentaires…).

o Maîtrise des formats de catalogage (ISBD, UNIMARC).

o Indexation de documents à partir d'index, de thésaurus préexistants ou non.

o Elaboration de dossiers pédagogiques et de dossiers d'oeuvre.

o Base de données: requêtes SQL, organisation (plan de classement)...

o Maîtrise de logiciels documentaires et de photothèque (BCDI, Armadillo, Openflora, Picasa, Aperture 3, Keepeek, Piwigo…).

o Informatique: suite office, Photoshop, Audacity, …

o Connaissances sur le droit des images, en histoire de l’art et sur la conservation des documents.

o Anglais : bonne compréhension écrite et orale.

o Autonomie, organisation, sens de l'écoute.



Documentation

Adobe Photoshop

Réseaux sociaux