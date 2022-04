Amélie LAIGO-GUYOT

Consultante experte en gestion de projet pour les PME, j'accompagne les entreprises pour les aider à optimiser l'efficacité et la rentabilité de leurs projets, notamment par la mise en place ou la formation à des méthodologies et des outils qui leur sont adaptés.



Mon ambition, garantir le succès de vos projets, grâce à des méthodes et des outils qui vous correspondent et un accompagnement opérationnel de vos équipes, facteurs clés de votre entreprise.



Mes compétences :

AGILE

Gestion de projet

Conduite du changement

PMI

KAIZEN

Animer une équipe

Scrum master

Formation professionnelle

ICP - Agile Team Facilitation