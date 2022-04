Amélie LAMICHE

Je m'occupe aujourd'hui à l'ADAGP et depuis plus de 10 ans de la représentation de plus de 100000 artistes dans le monde entier pour la gestion de leur copyright:

- Négociations avec les utilisateurs, les artistes et successions, avocats et musées

- Gestion des droits pour les produits dérivés et merchandising



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

● Galerie Barrère, Assistante de l’expert à la Cour d’Appel de Paris, Arts Asiatiques Fév. 2001 – Juin 2001

● Christie’s Joaillerie, Assistante de l’expert Sept. 2000 – Déc. 2000

● Galerie 9, Responsable de galerie, Arts décoratifs : Sept. 1999 – Juin 2000

● Etude Cornette de Saint-Cyr, Assistante du Commissaire Priseur : Sept. 1999 - Déc. 1999

● Conciergerie - Centre des Monuments Historiques : Gestion évènementiel



DIPLÔMES

- EAC, Diplôme de Conseil en Objets d’Art

- Institut des Etudes Techniques et Historiques, spécialisation en Arts Asiatiques

- Ecole du Louvre, spécialisation Arts Asiatiques

- EPH, Licence en Tourisme Culturel, Mémoire sur la gestion du patrimoine d’un Monument Historique

- DEUG de Droit, Paris II Assas



Mes compétences :

Sculpture

Peinture

Chine

Culture