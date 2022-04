Amélie LARRONDE

Titulaire d’un Master 2 en Marketing Stratégique de L’IAE de Toulouse et d’un Bachelor in International Management, obtenu à la Dundee Business School (Abertay Dundee University), je dispose d’une formation solide en marketing et management.



Durant ma formation, lors de différents stages j’ai réalisé des missions en marketing stratégique :

- Chargée de positionnement prix chez Véolia Propreté Entreprise

- Consultante junior en marketing pour la société ADITU, Hébergeur informatique



Aujourd’hui, responsable de rayon chez Leroy Merlin, j’occupe un poste de terrain, qui me permet de comprendre de plus près le besoin et comportement des consommateurs ainsi que la structure d’une entreprise de distribution spécialisée.



Chaque jour, ma formation en marketing est un réel atout, notamment lors de la construction de l’offre produit, la mise en ambiance de zone de merchandising et l’atteinte des objectifs de CA.



Ces différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer un réel esprit d'analyse et une capacité de prise de décision.

J'ai également développé des compétences en stratégie commerciale, en gestion et en animation d'équipe.



De nature dynamique, aimant le goût du challenge et à l'écoute du marché, je reste ouverte à toutes opportunités.



Mes compétences :

autonome

Bonne présentation

Créative

dynamique

Présentation

S'adapte facilement

Sociable

Marketing

Gestion de projet

Communication

Créativité