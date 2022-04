Amélie LAUNAY

Bonjour,



Suite à un cursus universitaire en management de la santé, de la sécurité et de l'environnement au travail, j'ai exercé des missions de prévention des risques professionnels et de sécurité dans diverses entreprises.



Etant en poste au sein de SISTM depuis octobre 2006, j’ai progressivement pris en charge, en plus de mes fonctions de conseillère, des tâches de coordination d’équipe avant d'être nommée responsable des conseillers en prévention en 2011.



Afin de valider mes acquis et de renforcer mes compétences dans le domaine du management, j'ai suivi et obtenu cette année le Master « Management et Administration des Entreprises » à l’Institut d’Administration des Entreprises de Caen. Cette formation m’a permis en outre de développer des connaissances et compétences dans le domaine de la gestion d’entreprise : décisions de pilotage, décisions managériales, décisions comptables, décisions juridiques, décisions opérationnelles…



Mes compétences :

Management d'équipe

Animation d'équipe

Conduite de projet

Évaluation des risques professionnels

Sensibilisation santé sécurité PRP

Santé au travail

Prévention des risques professionnels

Management