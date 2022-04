Amelie LAUNAY

Au sein du Pôle Onet Technologies, la Direction Exploitation et Formation réalise sur site nucléaire des prestations de radioprotection, contrôles réglementaires, traitement des déchets, assistance chantier, logistique de production, manutention, propreté des installations, magasinage...



Nous recrutons des profils débutants ou expérimentés pour occuper les fonctions de Chef de chantier (H/F), préparateur métier (H/F), planificateur (H/F)., Technicien Radioprotection (H/F)....



Vous souhaitez développer vos compétences et vous investir dans un secteur porteur ? Rejoignez nous !



Consultez les offres et postulez sur le site Onet.fr ou alaunay@one.fr



Mes compétences :

Appel d'offres

Démantèlement

Environnement

Formation

Gestion de projets

Nucléaire

Radioprotection

Recrutement