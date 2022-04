Amélie LAVAULT

Je suis actuellement à la recherche d'un poste en contrôle qualité dans le domaine de la santé ou de l'environnement. Forte de 5 années d’expérience dans une unité Inserm, j’ai de bonnes connaissances et compétences scientifiques. Mes dernières expériences professionnelles (BE Vaccines et Unité de Thérapie Cellulaire et Génique (UTCG), CHU de Nantes) m’ont permis d’acquérir une double compétence dans le domaine du contrôle qualité et de la réglementation liée aux productions de vaccins et de médicaments (PE, BPF, BPTC). Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter. Je serais heureuse de vous rencontrer pour vous faire part de mon parcours et de mes motivations. Je suis disponible de suite.



Mes compétences :

Contrôle qualité

Rédaction scientifique

Réglementation produit

Immunohistochimie

Virologie

Biologie cellulaire

Biochimie

Biologie moléculaire