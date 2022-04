Amélie LAVIGNE

Forte de mes expériences en tant que formatrice et conseillère emploi je suis aujourd'hui très motivée pour travailler dans le domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle



Mes compétences :

Méthodologie de projets

Méthodologie de recherche et d'enquête

Statistiques et Méthodes Quantitatives

Technique d'entretien et de communication

Animation de groupes

Travail d'équipe et partage des connaissances

Accueil, conseils et accompagnements individuels

Suivis et saisies de dossiers

Accompagnement collectif

SPSS (bases)

SAS Statistical Package (bases)

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel