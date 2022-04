Amélie LE MAUX

Jeune docteur en Biologie, d'origine bretonne et spécialisée en immunologie, je recherche actuellement un emploi dans la communication ou le management de projet dans le domaine des sciences de la vie, en Île-de-France ou à l'international (Asie plus particulièrement).



Je suis forte d'une expérience professionnelle en tant que responsable de projets au sein de la société TEXCELL (Evry, 91), société de service en sécurité virale et en immunologie respectant les normes des Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL/GLP) et de Fabrication (BPF/GMP). L'obtention du statut de Directeur d'Etudes au sein de cette société m'a permis de mener plusieurs projets en parallèle (dont une étude multisite), en lien avec des essais cliniques et précliniques. Mon activité était la gestion de projets en immunologie, étant principalement basés sur les cultures et tests cellulaires, ainsi que sur la cytométrie de flux.



Et, depuis 2011, j'ai intégré une autre CRO, Pelvipharm (Orsay, 91), dédiée aux projets pré-cliniques liés aux désordres du bas appareil urinaire. Conservant mon rôle de chef de projets, mon adaptabilité m'a permis de gérer des projets en urologie pour de nombreuses "Big Pharma" nationales et internationales. Je travaille donc aujourd'hui principalement sur des modèles in vivo. de plus, notre société travaille en forte collaborations avec la recherche académique et des cliniciens, comme le prouve notre intégration à l'université de Versailles Saint-Quentin depuis juillet 2012 (EA4501).



Lors de mon doctorat, j'ai mené plusieurs projets sur la régulation du système immunitaire:

- recherche fondamentale sur les interactions entre divers régulateurs de l'immunité (molécules immunotolérantes HLA-G, lymphocytes T régulateurs, dialogue cellules Natural Killer/cellules dendritiques)

- versant clinique: étude de patients atteints de syndromes lymphoprolifératifs (type d'hémopathie ou cancer du sang) et de patients transplantés (cellules souches hématopoïétiques = cellules dont proviennent les cellules du sang)



Etant à la fois ouverte et curieuse de tout, j'aime apprendre tout les jours. C'est pourquoi, suite à ma spécialisation lors du doctorat, je souhaite m'ouvrir à d'autres horizons. Ainsi, je suis prête à m'investir dans divers types de poste: de chef de projet à chargée de communication scientifique.



COMPETENCES:



> connaissances théoriques et techniques en biologie:

- culture cellulaire: isolement de cellules hématopoïétiques par billes et tri avec appareil BD FACSAria, culture cellules primaires et lignées, co-culture, tests fonctionnels (apoptose, croissance CFSE ou thymidine, test d'inhibition, transfection)

- biologie moléculaire: extraction acides nucléiques, PCR, RQ-PCR et SYBRGreen

- analyse protéique: ELISA, cytométrie de flux, purification par affinité

- microbiologie: transformation, extraction plasmidique



> gestion de projet/management: définition des objectifs, gestion budgétaire, encadrement de personnel technique et stagiaires, gestion du stress et de l'urgence, relation avec des clients transnationaux

Gestion de projets dans le cadre des BPL



> communication/relationnel

- collecte d’informations : bibliographie (EndNote, PubMed), données médicales

- rédaction : articles scientifiques, demandes de bourses, synthèses, rapports

- expression orale : colloque international, réunions de laboratoire ; pédagogie, sens de l’argumentation

- création de réseaux : collaborations Etablissement Français du Sang Bretagne et cliniciens CHU Rennes (échanges échantillons biologiques et données cliniques)



> informatique: bureautique PC et Mac, statistiques (GraphPad), supports visuel (maîtrise Powerpoint et bases en Scribus), logiciels de cytométrie (CellQuest Pro, BD FACSDiva)



Mes compétences :

Communication

Relationnel

Gestion de projet

Immunologie

Biologie

Urologie