Amélie LEBRETON

Co-fondatrice de l'agence d'influence spécialisée dans les relations presse institutionnelles.

Ancienne responsable communication d'une start-up politique après une expérience au service communication de Bercy (directions et ministres), plusieurs années comme consultante presse (secteurs institutionnel et économique) et deux stages au Parlement européen (côté politique à Bruxelles comme assistante parlementaire puis côté fonctionnaire à Paris comme attachée de presse).



Mes compétences :

Aisance orale

Organisation

Polyvalence

Rédactionnel

Relationnel

Rigueur