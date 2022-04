Amélie LECONTE

Jeune cadre de l'Industrie française, je suis passionnée par l'import export et souhaite mettre à disposition d'autres entreprises mes compétences en procédures douanières, tout en ayant la possibilité de manager une équipe.

Je suis très rigoureuse, patiente, flexible et très polyvalente. Mon poste actuel me permet de maîtriser complètement les processus administratif d'une entreprise et de travailler sur chacun d'entre eux. Je sais également adapter mon discours au public concerné, qu'il soit interne ou externe. Cette compétence s'est développée à travers les formations internes que j'ai conduites et les accompagnements à de nouvelles procédures.

Enfin, je maitrise de nombreuses réglementations liées aux différents programmes que j'ai mis en place dans l'entreprise.



Mes compétences :

SAP R/3

Audit

Microsoft Excel

Animation de formations

Communication interne

Import

Microsoft Office

Export

Gestion de projet

Gestion du risque

Fiscalité douanière

Contrôle interne

Gouvernance d'entreprise