Amelie LECONTE

Bonjour à tous,



Après avoir obtenu un Master 2 en Management de la Qualité, Sécurité et Environnement, j'ai intégré le groupe DCNS (50100) par le biais de contrats en intérim et en sous-traitance.



Durant ces expériences, j'ai pu développer mes compétences et connaissances en gestion de projet et en qualité.



Mon poste actuel m’a permis de développer mes compétences en qualité à travers la finalisation de la qualification des matériels mais aussi des points d’arrêt. L’activité relative aux points d’arrêt a pour but la vérification de la conformité des matériels pour la satisfaction du client interne et externe. Cette mission a été très intéressante pour moi.

En effet, cette activité implique de l’adaptation, de la rigueur mais aussi de la valeur ajoutée afin de faire évoluer positivement cette surveillance.

J’aime ce type de poste où une responsabilité est conférée au pilote qui gère cette vérification de la conformité, l’interaction avec les différents collaborateurs. Je suis persuadée que c’est avec l’implication de l’ensemble des acteurs concernés et d’une écoute client attentive que cette activité doit être réalisée.



Mes compétences me permettent de travailler en autonomie, de gérer les différentes priorités et de favoriser le relationnel en interne ainsi qu’avec le client.

Je m’épanouie dans des postes à responsabilités et avec des challenges à relever.



Je suis actuellement en recherche d'emploi. Mon secteur de prédilection reste l'industrie. Je suis de nature dynamique, organisée, communicative et je suis disponible immédiatement.

Je souhaite intégrer une entreprise durablement afin de mettre à profit mes compétences et connaissances. Et me permettre de construire ma carrière professionnelle.



Cordialement,



Mes compétences :

