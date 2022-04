Amélie LERAUX

A l’origine d’Origine….

La passion est le mot fondateur de l’union de ces deux architectes, qui ont décidé de s’associer pour créer une agence d’architecture d’intérieure implantée à Toulouse.

Nos origines différentes sont notre force et particularité afin de pouvoir s’adapter à chaque idée et envie tout en respectant le budget de chaque client.

De ce mélange exceptionnel, résulte des projets au style naturel et raffiné, au style bohème chic, brut et contemporain.

Notre équipe excelle dans la conception et le design intérieur pour les professionnels (boutiques, restaurants et hôtels) comme pour les particuliers (habitat, maison de vacances).

Chaque projet s’adapte aux envies tout en étant unique et fonctionnel. Après plusieurs rendez-vous personnalisés, nous étudions chaque projet, pour fournir des plans détaillés jusqu’à la réception du chantier. Notre partenariat avec des équipes d’artisans aussi passionnés que professionnels, permet la réalisation des projets et le respect des délais convenus.

Nous sommes particulièrement attentionnés avec chacun de nos client, afin de comprendre et de répondre à chaque projet. Notre mission est de tout mettre en œuvre pour transformer leurs désirs en réalité.



Mes compétences :

Adobe InDesign

AutoCAD

Adobe Photoshop

Architecture

Adobe Illustrator

Vectorworks

Terender

Sketchup