Gaëlle LE BOULC'H

Architecte d'intérieur/Designer issue de l'école Boulle où j'ai obtenue le DSAA d'architecture d'intérieur et environnement avec les félicitations du jury.

A mon compte depuis novembre 2003, je travaille avec des particuliers, des hôteliers, des propriétaires de magasins, de centres commerciaux, de restaurants, SPA ainsi que, plus globalement, des sociétés soucieuses de leur image et souhaitant faire réaménager leurs locaux afin d'avoir un meilleur impacte sur leur clientèle.

Je crée aussi des stands et des interventions ponctuelles telles que des scénographies.

Mon intervention s'étend du simple conseil en aménagement d'espace, de création de mobilier, au suivi de vos travaux en passant par toutes les phases marquantes d'un projet abouti.



http://www.designbygaelleleboulch.com/



Mes compétences :

Architecture d'intérieur

Créativité

Scénographie

Conseil

Design

Suivi de chantiers

Dessin technique

Aménagement intérieur

CAO

Design produit