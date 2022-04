Christophe BELLET :

Suite à 24 ans de management, de pilotage et direction de réseaux au sein de grandes enseignes nationales dans l’équipement de la personne et de la maison, j'ai créé la structure GAGNER en Franchise pour vous aider à structurer et manager votre réseau.

Animé par la passion du commerce et du service, dans ces missions je souhaite partager ses valeurs : de transparence, de rigueur, d’intégrité et du plaisir à développer la performance avec vous.

En fonction des besoins et spécificités de chaque franchiseur, des consultants experts travaillent en partenariat avec GAGNER en Franchise.





1 ° Vous accompagne dans la création et le lancement de votre réseau en franchise:



Nous vous accompagnons pour répondre à ces différentes questions :

•Le concept est-il duplicable en franchise ? Nous réalisons un audit de faisabilité

•Quelles sont les étapes pour devenir franchiseur? Nous travaillons ensemble sur chacune des étapes indispensables, le savoir faire , le business modèle, le montant des droits d’entrée , des royalties, le profil idéal du franchisé, le plan de formation….

•A toutes ses questions indispensables pour la réussite de votre projet de devenir franchiseur, l’équipe de GAGNER en Franchise vous accompagne et vous conseille dans vos choix stratégiques.



2° Recrute vos futurs franchisés :





GAGNER en Franchise sélectionne de vrais profils d’entrepreneurs (commerçant ou commercial, manager, gestionnaire, forte implication dans le travail, orienté client, professionnel ou non de votre secteur d’activité…), sélection basée sur une méthode spécifique pour vous apporter un recrutement qualitatif et adapté au cahier des charges de chaque franchiseur.

Le recrutement de vos franchisés est l’étape primordiale dans la réussite de votre réseau. Votre franchisé représentera votre marque, votre notoriété, votre image, votre concept, votre savoir-faire, votre méthode de vente …..

Pour toutes ces raisons la définition du profil idéal de votre franchisé et son adéquation la plus parfaite est indispensable si vous souhaitez réussir ensemble avec votre franchisé.





3 ° Vous conseille dans votre stratégie commerciale et votre développement:



Vous êtes l’homme orchestre qui dirige la tête de réseau, souvent seul qui passe d’un sujet à un autre dans l’urgence, sans pouvoir poser les enjeux stratégiques.

GAGNER en Franchise vous aide à prendre le recul nécessaire à la réflexion stratégique :

- piloter votre croissance,

- optimiser votre organisation au service de la performance,

- repositionner la marque dans le projet de l’entreprise,

- accompagner le management



Mes compétences :

Direction générale

Franchise

Recrutement

Sport

Développement

Management

Marketing

Stratégie

Conseil

Développement commercial