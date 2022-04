Amélie LIARD

Mes expériences universitaires et professionnelles m'ont amené à intervenir sur l’ensemble des branches du droit. Mes connaissances juridiques sont ainsi vastes et pointues.

Je détiens de solides et larges connaissances en droit que je suis apte à enseigner et à mettre en application, forte de mes 4 années d'enseignement à l'Université.



Mes 7 années de recherches dédiées à la prévention et à la réparation de la souffrance au travail m'ont permis de devenir une spécialiste des questions de santé et de sécurité au travail (thèse juridique).



Organisée et à l’aise à l’écrit; je suis dotée de capacités de rédaction, d’analyse, de synthèse, et d'argumentation; qualités que j’ai pu acquérir au fil de mes études, et de mes travaux de recherche et de rédaction.



De nature enjouée et habituée à m’exprimer en public, j’ai une certaine aisance à conseiller, expliquer, former.



Rigoureuse, dynamique, et entreprenante, j’ai une certaine maîtrise des relations humaines ainsi que de solides bases dans la gestion d’équipe. J'ai notamment supervisé à l’Université des équipes de chargés de travaux dirigés. En outre, je m'adapte facilement selon les lieux et selon les types de publics, ayant acquis une certaine pédagogie et un sens relationnel au travers des rencontres liées à ma thèse et de mon enseignement en faculté de droit.



Ambitieuse et travailleuse, j'aime apprendre, et je souhaite m'investir dans une carrière qui me permette de développer mes compétences et d'évoluer au fil de ma carrière.



Aisance relationnelle, capacité d’écoute, sens de l’organisation, adaptabilité, rigueur, sens de l'argumentation, force de proposition, sont mes principales qualités.



Disponible immédiatement, je recherche un poste de juriste d'entreprise, de formateur, de conseiller juridique, de rédacteur sinistre, ou de tout autre poste qui correspondrait à mes compétences.



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires

Maîtrise du Pack Office

Conseil juridique

Oralité

Enseignement universitaire

Rédaction

Veille juridique et législative

Droit social

Aisance relationelle

Santé et sécurité au travail

Formation

Règlementation HSCT

Droit civil