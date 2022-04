Amélie LORIEUX

Je suis actuellement Responsable Commerciale de toute la région ouest de la France chez Sapronit, une entreprise d’environ 100 personnes présente sur le marché des mousses de protection et de présentation (PE et PU) depuis plus de 50 ans.



Dans mon poste, je dois maîtriser parfaitement la gestion, la fidélisation et le développement du portefeuille clients qui m'a été confié.

Mes bonnes qualités d’écoute et une réelle organisation sont deux éléments fondamentaux dans mon métier.



Mes compétences :

Gestion des étapes de la chaîne graphique (du pack

Gestion de projets

Manager une équipe

Compétences dans le domaine de l’emballage (calage

Travail en home office

Espagnol

Anglais

Fidélisation

Gestion portefeuille clients