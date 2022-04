Amelie LOUBEAU

En poste depuis 11 ans au sein de SMACL Assurances, mutuelle spécialisée dans l'assurance des collectivités locales et des associations, je suis actuellement responsable du service communication et marketing.

Mon expérience en communication d'entreprise s'est construite dans différents domaines :



> 2001 à 2002 : assistante commerciale dans une agence conseil en communication et marketing.



> 1997 à 2000 : responsable événementiel chez un constructeur télécoms, pour la partie wireless en Europe, Afrique et Moyen Orient.



Mes compétences :

Marketing

Management

Gestion de projet

Conseil

Rédaction

Communication