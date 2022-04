Aurélie BEAUPEL

Tombée dans le webmastering éditorial avecArray en 2000, j'ai fait du contenu à forte valeur ajoutée mon cheval de bataille.

Mes méthodes d'enquêtes journalistiques, mon expertise en référencement naturel et mon approche client me permettent d'optimiser le discours d'une organisation (PME, structure culturelle, etc.) via un site web.

Une fois l'efficacité prouvée, j'éclaire sur la pertinence d'une présence sur les médias sociaux, relative à la relation client en pleine mutation.

Plus que de convaincre, il s'agit avant tout de rassurer et d'apporter une expertise pédagogique à l'entreprise perdue dans ce dédale numérique.

Voilà pourquoi je conseille en stratégie éditoriale numérique et forme aux réseaux sociaux numériques : découverte, optimisation... il n'est jamais trop tard pour s'adapter à la révolution de la communication !



Mes compétences :

Webmastering / SEO

Formateur

Journalisme

Conduite de projets

Rédacteur

Webmarketing

Communication

Presse

Web sémantique

Réseaux sociaux

Édition

Community management

Partenariat