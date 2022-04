Amélie LUDWIG

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC) de Nancy, j'ai eu l'opportunité d'effectuer ma troisième année de formation d'ingénieur à l'Université de Birmingham (UK) pour me spécialiser en procédés liés aux industries pharmaceutique/agro-alimentaire et biotechnologique. Suite à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en génie des procédés/génie chimique, j'ai effectué mon stage ingénieur chez Veolia Environnement sur des pilotes de prétraitement et de dessalement d'eau de mer par osmose inverse. Cette première expérience professionnelle comportait une grande part de travail en équipe et a renforcé ma fibre pour le terrain.



Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'être chargée d'un projet en R&D appliquée au CEA de Marcoule sur le développement de gels de décontamination radiologique, biologique et chimique pour les industries du nucléaire et de la défense. J'ai ainsi pu développer différentes compétences liées au management de projet, comme la gestion de crises, la réponse client, la valorisation commerciale, la conduite de réunion, etc.



Actuellement, je travaille en tant que contact engineer pour la société Infineum. Il s'agit d'apporter un soutien technique à la production pour répondre aux problématiques rencontrées par les équipes en manufacturing en lien avec les autres services du groupe (suivi de la qualité du produit, troubleshooting, optimisation du procédé, essais unités, amélioration du procédé etc.).





Mes compétences :

Esprit d'équipe/Sens de l'intérêt général

Dynamisme et Réactivité

Adaptabilité et esprit d'initiative

Travail en équipe et en réseau

Gestion de crise

Communication

Organisation du travail

Industrie de l'eau / assainissement

Industrie pharmaceutique/biotechnologies

Gestion de projets

Formulation (chimie - colloïdes)