Amélie MAITRE

Détentrice d'un diplôme de Psychologue (spécialité marketing et RH) et d'un master spécialisé Entrepreneurs à HEC, je souhaite garder une certaine polyvalence dans les missions qui me sont confiées.



Ayant pu être à la fois commerciale, responsable de la communication pour une start up ou encore, chargée d'audits humains dans plusieurs sociétés, dans le cadre de mes études, je suis aujourd'hui chargée de recrutement pour deux entreprises en pleine croissance : Extrême Sensio, agence digital 360 et SensioLabs, créateur de Symfony.



J'apprécie tout particulièrement l'idée de participer au développement de la société grâce à la détection de potentiels talents.

J'aime beaucoup mélanger les enjeux business et humains.



Pour postuler c'est ici : job@sensiolabs.com ou encore job@extreme-sensio.com !





Amélie



Mes compétences :

Publicité

Communication