Amélie MAMES

Après une expérience de trois ans dans le domaine de l'accueil et du commerce, j'ai intégré une formation de Secrétaire Assistante au sein de l'IFOCOP me permettant de me réorienter dans un métier qui m'attire.



Actuellement en formation, je suis à la recherche d'une entreprise susceptible de me recevoir pour une période pratique en entreprise d'une durée de 4 mois ( pouvant éventuellement servir de période d'essaie) au cours de laquelle je serais capable d'effectuer les tâches suivantes:



- Accueil téléphonique et physique des clients

- Rédaction et mises en formes de courriers et comptes rendus de réunions

- Gestion de la clientèle

- La prise de R-D-V

- Le classement et archivage des dossiers

- Newsletter

- Mise à jour de site internet





Sérieuse, dynamique et motivée, j’espère intégrer rapidement une société qui me permettra d'exploiter toutes mes compétences et d'en développer de nouvelle.



Mes compétences :

Organisation du travail

Adaptabilité

Observation

Relationnel

Analyse fonctionnelle

Microsoft Word

Microsoft Excel