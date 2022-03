Amelie MARIAUD

Je souhaite trouver un poste d'animatrice .



Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont permis de progresser dans ces fonctions et dans divers structures.



Je suis rigoureuse, j'ai une faculté d’adaptation, attentif à la sécurité, d’un bon relationnel et de management impliquant ainsi une certaines polyvalences lors de mes précédents postes.



Mes compétences :

Grand Jeux / Jeux de societe

loisirs vert /envieronnement