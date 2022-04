Amelie MARTY

Bonjour, je suis actuellement étudiante, à la recherche d'un emploie a mi- temps.

J'ai des compétences en animation, garde d'enfants, service restauration, mise en rayon, vente et pour la réalisation de plans immobiliers. J'utilise également sketchup, photoshop, excel et word.

J'ai également fait des stages avec des webmaster, infographistes, et marchand de biens.

Je parle aisément l’anglais, et j'ai quelques notions d'Italien.

J'apprend vite et nécessite de trouver un emploie rapidement afin de pouvoir continuer à payer mes études.

Je n'ai pas le permis mais je dispose d'un véhicule motorisé.

Je suis très impliquer et assidue dans mon travail, cherchant constamment à donner le meilleur de moi même.