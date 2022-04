Karine MOREL

Actuellement titulaire d’un BTS Design Communication Espace et Volume, je souhaite intégrer un poste en tant que Visual Merchandiser, en contrat de professionnalisation sur le secteur de Rennes, ou un contrat CDD ou CDI dans toute la France.



Désirant concevoir et réaliser la décoration et l’aménagement de vitrine, d’espace de vente, ou encore d’exposition, le métier de Visual Merchandiser, me passionne par la valorisation d’un produit ou d’une marque qui suscite de l’intérêt pour des clients.



Grâce à ma formation, j’ai pu pratiquer la conception d’espaces de communication éphémères et pérennes, la conception de packaging ainsi que la scénographie.





Mon book -- > https://issuu.com/morelkarine/docs/book_9397398b4c0382



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Graphisme

Design

Packaging

Microsoft Office

Sketch up