Amélie MORTELETTE

Je suis déléguée hospitalière pour Air Liquide Santé France via Préciphar, sur le secteur Nord-Est (59, 62, 80, 02, 60, 51, 08, 10, 77).

Je suis en charge de la promotion de 2 gaz thérapeutiques : 1 pour la douleur et 1 pour la réanimation; et de l'appareillage/matériel associé. Je suis également en charge de la formation du personnel soignant pour la manipulation de ces produits.

Mes compétences sont les suivantes :

- Gestion d'un porte-feuille clients,

- Réalisation et suivi de plan d'action, préparation d'un ciblage clients,

- Gestion d'un budget, organisation de relations publiques, staffs

- Lancement de nouveaux produits et développement du CA,

- Informatique (Excel, Word, Teams, Itops n@vi),

- Anglais lu, écrit et parlé.



Mes compétences :

Prospection de clients

Aisance relationelle