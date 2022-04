Amelie NOEL

Www.2412.fr Et pourquoi 24.12?

Parce que ce n'est pas tous les jours facile, de s'appeler Noël.

https://www.hopwork.fr/profile/amelienoel2412



Je suis graphiste et webdesigner, en freelance. En ce moment je travaille avec le Public Système, Noir noisette, Le Douze, La mairie de Paris et j’espère bien d'autres encore :)



Des clients tel que : l'Oréal, Les tribus de paris, Général Electrique, la croix rouge, Oddka, Microsoft, BNP, Kinder, Samsung, Messenger, Kookai, la caisse des ecole de Paris 13, Tout sur la levure, Paris 8, Perrin ....et l'étudiant m'ont déja fait confiance pour réaliser leurs header, leurs habillages de site, leurs pictos, leurs logos, leurs sites web, leurs applications mobiles.



J'ai une parfaite maîtrise des techniques et de la fabrication, de la maquette à l'impression dans le but de produire une large gamme de supports fidèles à vos attentes.



Mes compétences :

Illustrator

Communication

Graphisme

Print

Adobe Photoshop

Adobe InDesign CS5

Retouche photo